Kommpass: Markus Bührer und Viviane Thomas befördert

Die Marketing- und Kommunikationsagentur Kommpass GmbH hat per 18. März zwei langjährige Mitarbeitende in die erweiterte Geschäftsleitung gewählt. Die beiden Projektleiter Markus Bührer, Schaffhausen, und Viviane Thomas, Zürich, sind seit 2013 respektive 2017 an Bord. Sie hätten sich in dieser Zeit «als überaus kompetente Fachkräfte bewiesen», heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Kunden der Kommpass sind hauptsächlich KMU, Verbände und die öffentliche Hand. Sie wird von den Eigentümern Philipp Wenzler und Arie Späth geführt und ist mit Standorten in Schaffhausen, Glattbrugg und Luzern vertreten. (pd/eh)