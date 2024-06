Localsearch: Mediamatik-Lernende kreieren Social Media-Videos

Publiziert am 25.06.2024

Mediamatik-Lernende setzen für eine Kampagne von Swisscom-Tochter Localsearch eigenständig Social Media-Videos um. Bereits in jungen Jahren bekommen Lernende so die Möglichkeit, kreativ mitzuwirken und ihre grossen Fähigkeiten zu beweisen, heisst es in der Mitteilung.



Mit der Kampagne rückt Localsearch die kostenlosen KMU-Lösungen MyCockpit, MyCommerce sowie MyLocalina in den Vordergrund, um KMU bei ihrem Business zu unterstützen. «Jedes Schweizer KMU braucht die richtigen Werkzeuge, um nachhaltig erfolgreich zu sein – besonders in der digitalen Welt», wird die Kampagnenverantwortliche, Jelena Kirst, in der Mitteilung zitiert: «Mit unserer Kampagne bieten wir genau diese digitalen Tools an, um kostenlos buch- und reservierbar zu werden oder Produkte online zu vertreiben.»

Das volle Reichweitenpotenzial der Social Media-Kampagne wird ausgeschöpft, indem sie Facebook, Instagram und TikTok als Kommunikationskanal nutzt. Hierfür produzierten die Mediamatik-Lernenden Akilash Thamilmaran und Alessia Truempy eigenständig die entsprechenden Social Media-Videos zur Kampagne.





Wer jetzt glaubt, TikTok stosse doch nur auf ein junges Zielpublikum, irrt sich gewaltig: «Die Plattform erreicht schon lange nicht mehr nur Gen Z, sondern auch jüngere Firmeninhaberinnen und -inhaber. Fast 66 Prozent der User sind nämlich im Alter von 20 und 40 Jahren. Es ist Zeit, eine neue Generation von Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zu erreichen und nicht zuletzt zu fördern», argumentiert Kirst. Und mit den Lernenden erhielt auch eine neue Generation die Möglichkeit, kreativ mitzuwirken und ihre Stärken zu beweisen. Denn wenn die jungen Lernenden eines mit Sicherheit ausmacht, dann ihre digitale Identität (Digital Natives), und dass sie die «Sprache» von Social Media fliessend beherrschen. Und dies zeigt sich auch in den vielen positiven Kommentaren, die die Videos bereits erhalten haben.

Nach Logik der Plattformen produzierten sie native Videos, welche auf eine natürliche, ungezwungene Weise eine Zweckbeziehung zwischen dem User und Werbenden herstellt. Die Umsetzung mit dem Smartphone maximiert zusätzlich die Nähe zum User aufgrund der optischen Anpassung an das redaktionelle Umfeld. (pd/wid)