Swisscom: Mehr Kundennähe mit neuem Shop-Konzept

Swisscom eröffnet an prominenter Lage in Zürich an der Bahnhofstrasse 93 einen neuen Shop. «Wir freuen uns, dass wir an so einer tollen Adresse einen Shop eröffnen können. Die Bahnhofstrasse ist eine der am meisten frequentierten Einkaufsmeilen der Schweiz. Wir wollen nah bei unseren Kunden sein und das beste Shop-Erlebnis bieten», wird Christina Hirsch, Leiterin Shops und Retail Channels bei Swisscom, in einer Mitteilung zitiert.

Jährlich besuchen mehr als acht Millionen Besucherinnen und Besucher einen Swisscom-Shop in der Schweiz. «Mit unseren Shops sind wir nahe bei unseren Kunden. Viele Kunden wollen ein Handy zuerst anschauen und ausprobieren, bevor sie sich beraten lassen und es kaufen», so Hirsch. Obwohl das Onlinegeschäft wächst und immer wichtiger wird, setzt Swisscom deshalb auch in Zukunft auf physische Shops.

Swisscom hat seit zwei Jahren an verschiedenen Pilotstandorten ein neues Shop-Konzept getestet, bei dem die physische und die digitale Shop-Welt näher zusammenkommen. Seit Anfang des Jahres baut Swisscom nun bis Ende 2024 alle Swisscom-Shops nach einem «komplett neuen, digitalen und innovativen Shop-Konzept» um, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Der neue Shop an der Bahnhofstrasse im ehemaligen Swarovski-Gebäude wird in der Stadt Zürich der erste im neuen Konzept. «Die Shops sollen nicht nur gut aussehen, wir wollen vor allem ein besonderes Erlebnis für unsere Kunden schaffen. Wir haben viel an der richtigen Shop-Führung und an der Verschmelzung von digital und physisch herumgetüftelt und ausprobiert. Ausserdem haben wir unser Produktportfolio erweitert und mehr Raum für Zubehör, Gadgets sowie Smart Live geschaffen», so Christina Hirsch.

Dreiteilung für eine bessere Übersicht

Die Shops werden neu in drei Zonen aufgeteilt. Der vordere Teil steht für Begrüssung und Inspiration. Unsere Kunden werden hier Neuheiten aus der Welt der Technik, die aktuellsten Smartphones und passendes Zubehör vorfinden. Im mittleren Teil des Shops befindet sich die Service-Bar für schnelle Anliegen. Serviceanliegen werden gemeinsam mit unseren Kunden direkt in der MySwisscom-App oder im Kundencenter auf dem Handy des Kunden gelöst, wie ein Wechsel auf eine eSIM. Im dritten Bereich gibt es reichlich Platz, um unsere Kunden in einer gemütlichen und ruhigen Umgebung umfassend zu beraten.

«Wir zeigen nicht nur Geräte, sondern demonstrieren ihren Nutzen und zeigen Produktwelten. Genau hier bauen wir eine Brücke zwischen der analogen und der digitalen Welt. Das Smartphone zum Anfassen kombiniert mit digitalen Anwendungen, wo man am Bildschirm Zusatzinformation zu Farbvarianten, Speicher und Zubehör aussuchen kann», erklärt Hirsch. (pd/cbe)