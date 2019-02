Die Out of Home Media AG konnte Daniela Spadaro, Francesca Walz und Julia Hartung für sich gewinnen: Daniela Spadaro arbeitete 10 Jahre in Mediaagenturen – bei der B, G, Media, der Optimedia und zuletzt als Leiterin der Unit Out of Home bei ZenithOptimedia.

Francesca Walz war sechs Jahre im Bereich DOOH bei der e-advertising und danach sechs Jahre bei Swiss Poster Research Plus tätig.

Julia Hartung bringt vier Jahre Erfahrung als Projektleiterin in der Eventagentur Ming und acht Jahre als Senior Beraterin bei HessKissSulzerSuter und Geyst mit.

Das Team der Outdoor Media AG verstärkt Maria Kelava mit ihrer langjährigen Erfahrung als Mediaplanerin im Key Account bei der APG. Und, wie es in der Mitteilung weiter heisst, freuen sich in Cham Dani Huwyler und sein Team von ACE2ACE Outdoor Media AG über die Unterstützung von Christine Gisler. (pd/eh)