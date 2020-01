Ein Tweet der Migros vom Dienstagnachmittag sorgt für Aufsehen. Darin heisst es: «Gesichtet: Orange Flasche auf dem Weg nach Davos.» Auf den ersten Blick sieht der Post nach einem harmlosen Bildbeschrieb aus. Angespielt wird jedoch auf den orangefarbenen Teint des US-Präsidenten Donald Trump.



Der Migros-Tweet sorgte in der Community für unterschiedliche Reaktionen: «Brillant», «Genie-Streich» oder «Bitte mehr solche Tweets» waren die positiven, es gab aber auch Stimmen wie «Was soll der Scheiss?» oder «respektlos». Die Grossverteilerin hatte das Ziel jedenfalls erreicht, der Tweet ging viral.

Die Migros distanziert sich von einer politischen Aussage: «Der Post-Text beschreibt die Handyflasche, die auf dem Bild zu sehen ist. Die Interpretation davon überlassen wir unseren Follower*innen», so Migros-Mediensprecherin Cristina Maurer Frank auf Anfrage von persoenlich.com. Dem Post gingen auf jeden Fall keine langen internen Diskussionen voraus: «Kurze Entscheidungswege sind das A und O in der Social-Media-Kommunikation.»

Trump kam am Dienstag am World Economic Forum in Davos an. Kurz vor Mittag hielt er seine Eröffnungsrede. (cbe)