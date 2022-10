Quade & Zurfluh: Mit dem Krankenversicherer auf den Gipfel

Wandern hat sich in den letzten Jahren zum Volkssport entwickelt und boomt in allen Alterskategorien. Für die neu lancierte Wanderkampagne des Krankenversicherers Concordia hat Quade & Zurfluh eine eigene Website erstellt, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Auf zusammenaufdengipfel.ch konnten die Teilnehmenden ein exklusives Wandererlebnis in einem von sieben Berggebieten in der ganzen Schweiz gewinnen. Um eine sorgenfreie Wanderung sicherzustellen, durfte bei dieser Kampagne der Präventionsansatz nicht fehlen: So wird auf der Website auch auf die richtige Wandervorbereitung hingewiesen.

Mit den Claims «Zusammen auf den Gipfel – weil’s den Horizont erweitert» – «weil’s die Stimmung hebt» und – «weil’s die Abenteuerlust weckt» spricht Quade & Zurfluh eine breite Zielgruppe an: von jungen Familien über Singles bis hin zu Senioren. Über die Social-Media-Plattformen sowie mittels Digital-Promotionen wurde die Bekanntheit der Kampagne gesteigert.

Die ersten durchgeführten Concordia-Wandertage fanden in Kerenzerberg, Les Diablerets, Moléson und Marbachegg statt. (pd/cbe)