Notch Interactive: Mit freundlicher Unterstützung der Sonne

Die Centralschweizerische Kraftwerke AG (CKW) feiert 2019 ihr 125-jähriges Bestehen. Um auf das Jubiläum, aber auch auf die nachhaltigen CKW-Produkte und -Dienstleistungen aufmerksam zu machen, hat Notch Interactive eine interaktive Plattform geschaffen, welche die Menschen im Versorgungsgebiet zum Feiern und Entdecken einlädt: die CKW Solar Bar.

Die CKW Solar Bar ist eine mobile Pop-up-Bar, die vollkommen autark funktioniert, wie es in einer Mitteilung heisst. Sie produziert also jeglichen Strom, den sie braucht, eigenständig. Und zwar über Solarpanels, welche an der Bar selbst und auch an Tischen angebracht sind – in dieser Weise einzigartig in der Schweiz und nun zum ersten Mal live erlebbar. Die Solar Bar dient als Begegnungsort für die Menschen aus der Region und fungiert gleichzeitig auch als Info-Point, welcher über die autarke Bar und die Produkte und Dienstleistungen von CKW informiert.

Die Tour durch die Zentralschweiz findet im August und September statt und wird über unterschiedliche Kanäle beworben. Für die Kommunikation und das Konzept der Solar Bar zeichnet die Zürcher Kreativagentur Notch Interactive verantwortlich – die technische und bauliche Umsetzung wurde von Konform realisiert. (pd/cbe)