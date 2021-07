Schifffahrt: Mit Marco Odermatt auf dem Vierwaldstättersee

Die Zeit in seiner Heimat, der Zentralschweiz, verbringt der Nidwaldner Skirennfahrer Marco Odermatt oft auf und am See, vor allem dem Vierwaldstättersee, wie es in einer Mitteilung der Schifffahrtsgesellschaft des Vierwaldstättersees (SGV) heisst. Nebst dem Schnee ist Wasser das Element, wo sich der 23-Jährige wohl fühlt.

Sein Lieblingsausflug geht von Beckenried mit dem Dampfschiff nach Treib und weiter mit der Standseilbahn nach Seelisberg. Ein kurzer Spaziergang führt zum Aussichtspunkt Schiebenboden. Von dort ist der Urnersee mit seinen schroffen Klippen in ganzem Ausmass zu sehen. Danach geht es zu Fuss bergab zum Rütli. Vom Gründungsort der Schweiz führt eine kurze Schifffahrt zurück nach Beckenried.





Odermatt reist mit dem Skizirkus um die ganze Welt und legt grosse Distanzen zurück. Umso mehr schätzt er die kurzen Wege in der Heimat. Am Morgen am Titlis mit den Skis die Pisten runterbrettern und am Nachmittag eine gemütliche Schifffahrt auf dem Vierwaldstättersee, das ist die Zentralschweiz. (pd/lom)