Die ANA International Echo Awards stehen für herausragendes, datenbasiertes und kreatives Marketing. Sie gehören zu den wichtigsten internationalen Auszeichnungen für datenbasiertes Marketing. Die Jury setzt sich aus erfahrenen Dialog- und Digital-Spezialisten zusammen. Zu Ihnen gehört dieses Jahr bereits zum dritten Mal René Eugster von der Agentur am Flughafen, der zusammen mit anderen Juroren in der Metall-Jury sitzt, wie es in einer Mitteilung heisst.

Dieses Jahr neu dabei sind auch Miriam Egli und Max Eugster, die in die der ersten Runde mit weiteren Fachleuten aus aller Welt darüber entscheiden, wer es in Runde zwei schafft. Der gesamte Jury-Prozess findet online statt, so wie auch die Verleihung des ANA international Echi Awards am 13. April 2021. (pd/lol)