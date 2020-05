Team Cosmo: Mobiles Wohnzimmer sorgt für Glücksmomente

Niemand ist immun gegen das Gefühl, isoliert zu sein, aber für manche wird es dauerhaft. Obwohl das Coronavirus theoretisch jeden betreffen kann, sind ältere Menschen besonders gefährdet. Die meisten Pflegeheime erlauben daher noch für längere Zeit keine Besuche, obwohl viele fast vollständig isoliert leben müssen. Die SRF-Sendung «Happy Day» vom Samstag, 2. Mai, sorgte hier für Abhilfe.

Für SRF hat das Team Cosmo einen mobilen Container entwickelt, mit dem ältere und beeinträchtigte Menschen ihre Familien während der herausfordernden Covid-19-Phase sehen können. Eingesetzt wurde dafür der «Mazda Cube» aus der «My Magic Roadtrip»-Kampagne. Der Container wurde für die Sendung kurzerhand von der Agentur Aroma in zwei gesicherte Zellen mit Glasscheibe umgewandelt. Dekoriert wurde das Wohnzimmer von Innenarchitekt Andrin Schweizer. Darin konnten sich die jeweiligen Familienmitglieder sicher treffen. «Auf diese Weise können wir den isolierten Menschen ein wenig Freude in den Alltag bringen, und das alles mit den höchsten Sicherheitsvorkehrungen», heisst es in der Mitteilung von Team Cosmo. Dass sich Menschen auch unter schwierigen Bedingungen treffen können, sei ein Beweis für Mazdas grundlegende Philosophie, der Human Centricity.

Der Road Trip von «Happy Day» war laut Mitteilung ein voller Erfolg. Über die sozialen Medien seien in kurzer Zeit tausende von Likes und hunderte Kommentare eingegangen.

Wie Team Cosmo weiter schreibt, könne es gut sein, dass der Mazda-Container weiterhin «für diese gute Sache unterwegs sein wird».

Verantwortlich bei SRF: Kiki Mäder, Röbi Koller, Andrin Schweizer, Nicole Simmen, Bettina Müller; verantwortlich bei Mazda: Katarina Loksa Miechowka, Matthias Walker, Giuseppe Loffredo, Jerome De Haan, Anne Thorens, Victoria Bringolf, Toni Oetterli; verantwortlich bei Aroma: Matthias Berg, Simon Klaus, Lukas Meier; verantwortlich bei John Allen: Chris Hanselman Bernhard Voigt, Martha Voigt. (pd/cbe)