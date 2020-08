Mutabor wird digitale Leadagentur der Migros. Kern der Zusammenarbeit sei die Entwicklung einer übergreifenden digitalen Kampagnenstrategie, Plattformen und Tools, um die Marke Migros weiter auszubauen und Kunden sowie andere Stakeholder mit digitalen Highlights zu begeistern, wie die Agentur mit Sitz in Hamburg in einer Mitteilung schreibt. Aktuell arbeitet das 8-köpfige Team bereits an mehreren Web- und App-Projekten.

Ziel ist laut der Mitteilung, ein agenturübergreifendes Team zusammen mit der Zürcher Agentur Wirz zu etablieren. «Remote-Work und digitale Workflows sind für uns Standard und haben sich als Booster für Qualität und Effizienz bewiesen. Unsere Vision ist ein Team Migros, in dem Experten länderübergreifend die besten integrierte Konzepte entwickeln», so CDO Burkhard Müller von Mutabor. Der Digitalexperte arbeitet bereits seit 2012 mit der Migros zusammen und hat u.a. die Migros-App lanciert.

«Ich bin überzeugt, dass unser übergreifendes Agenturmodell neue Impulse setzen und unsere digitalen Kampagnen auf ein neues Level hebe wird», lässt sich Belinda Belger, Abteilungsleiterin Digital Campaigning & Promotions beim Migros-Genossenschafts-Bund zitieren.

Mutabor ist laut eigenen Angaben Deutschlands grösste inhabergeführte Designagentur. (pd/eh)