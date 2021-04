Bring!: Nadine Müller neue Head of Sales

Mit dem Umsatz wächst auch das Unternehmen: Die Schweizer Einkaufs-App «Bring!» plant, seine Mitarbeiterzahl bis Ende des Jahres gegenüber Ende 2019 zu verdoppeln. Auch in diesem Jahr konnte «Bring!» bereits wichtige Zugänge verzeichnen, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heisst. So verantwortet Nadine Müller als Head of Sales Switzerland jetzt sämtliche Vertriebsaktivitäten in der Schweiz. Die 37-Jährige kommt von Mediaschneider, wo sie zuletzt als Managing Director tätig war. Mit ihrer über 15-jährigen Agentur-, Media- und Marketingerfahrung soll sie bei «Bring!» die Kunden- und Agenturbeziehungen in der Schweiz auf- und ausbauen und die Werbeprodukte weiterentwickeln.

Bereits länger im Unternehmen ist Davide Falzone: Als Country Manager hat er das «Bring!»-Geschäft in Deutschland aufgebaut – ab sofort verantwortet der 32-Jährige als Commercial Director darüber hinaus globale Umsatzziele, das Werbegeschäft sowie die Entwicklung und Umsetzung der Business-Strategien des Unternehmens.

«Bring!» ist auf Wachstumskurs

Im Jahr 2020 konnte das Unternehmen seinen Umsatz um mehr als zwei Drittel (69 Prozent) steigern, wie es in der Mitteilung weiter heisst. Die Tendenz sei «stark steigend»: Allein im ersten Quartal 2021 lag der Umsatz laut eigenen Angaben um rund 240 Prozent höher als in den ersten drei Monaten 2020. Die Gesamtzahl der App-Downloads habe im vergangenen Jahr erstmals die Zehn-Millionen-Marke durchbrochen und liege derzeit bei über zwölf Millionen – allein im ersten Quartal 2021 sei über eine halbe Million hinzugekommen.

Laut Mitteilung ist «Bring!» für viele Menschen mittlerweile «ein unentbehrlicher Begleiter beim Einkauf von Lebensmitteln und Haushaltsartikeln» geworden: Mehr als 125 Millionen Mal kauften die Nutzer allein 2020 mit der App ein.

«Bring!» bietet Markenartikel- sowie Handelsunternehmen eine spezialisierte Mobile-Advertising-Plattform. Mittels unterschiedlicher Werbeformate – vom Sponsored Product auf der Einkaufsliste, über lokale Händlerangebote bis hin zur Rezeptempfehlung in der Inspirations-Rubrik – die direkt in das Nutzererlebnis der App integriert werden, können Werbungtreibende ihre Zielgruppen «dann erreichen, wenn es drauf ankommt»: bei der Planung und Durchführung des Einkaufs.



2020 konnte «Bring!» Kampagnen mit Herstellern wie Procter Gamble, Nestlé, Dr. Oetker, Danone, Barilla und Coca-Cola sowie Einzelhandelsketten wie Edeka, Lidl und Migros realisieren.

Neue «Bring!»-Version noch im Frühjahr

Für 2021 plant «Bring!», sein Wachstum fortzusetzen. Dazu werden auch die App und die Advertising-Plattform weiterentwickelt. Eine erweiterte «Bring!»-Version soll noch im Frühjahr erscheinen und unter anderem zusätzliche Funktionen, mehr Personalisierung und zusätzliche Werbeformate bieten.

Bring! Labs AG mit Hauptsitz in Zürich und einem Sitz in Berlin wurde 2015 gegründet und beschäftigt heute 26 Mitarbeiter. (pd/cbe)