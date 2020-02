Der Goldbach Crossmedia Award ist mittlerweile ein fixer Bestandteil der Award Night von Best of Swiss Web. Dieses Jahr vergibt Goldbach am 2. April 2020 in der Samsung Hall in Dübendorf erstmals zusätzlich zum bisherigen Award, den eine Fachjury bestimmt, den Publikumspreis. Das Publikum hat somit die Möglichkeit, für die beste crossmediale Kampagne abzustimmen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die Suche nach dem Publikumsliebling ist ab sofort eröffnet. Das Online-Voting steht allen offen und alle Interessierten können bis am 10. März 2020 ihre Stimme einer der 23 teilnehmenden Kampagnen geben. Alle diese Kampagnen wurden anlässlich des Goldbach Crossmedia Awards eingereicht. Den Projekten wird durch diesen zusätzlichen Award eine weitere Gewinnchance ermöglicht. (pd/cbe)