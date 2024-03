Goldbach: Neu mit Social-Media-Storys werben

Man kennt sie, die Social-Media-Story, durch die man sich lässig mit dem Daumen durchklickt. Die Werbevermarkterin Goldbach macht sich diese beliebte Darstellungsform zunutze und nimmt das Onlinewerbemittel «Story Ad» per sofort in ihr Werbeangebot, wie es in einer Mitteilung heisst. Das Story Ad ermögliche es Werbetreibenden, ihre Produkte und Dienstleistungen auf dem Mobile Device im Stil einer Social-Media-Story an die Zielgruppe zu bringen. Durch die Story-Funktion können laut Mitteilung mehrere Bilder und/oder Videos zusammen gezeigt und gleichzeitig – durch das Platzieren von Call-to-Action-Buttons – eine Interaktion mit den Empfängerinnen und Empfängern generiert werden.

«Das Story Ad ergänzt unser Rich-Media-Angebot und gibt unseren Kundinnen und Kunden eine weitere Option, ihre Marke mit einem interaktiven und modernen Format zu präsentieren», so Kerstin Wutti, Partner- und Produkt-Managerin der Goldbach Audience. Bei Rich Media handelt es sich um Onlinewerbemittel, welche durch das Einbinden von Videos, Spielen oder Animationen eine Interaktion mit Kundinnen und Kunden ermöglichen und Aufmerksamkeit generieren. Das sorgt für ein hohes Engagement der Konsumierenden mit dem Ad und stärkt so die beworbene Marke.

Diese Sonderformate wie das Drag & Drop Ad, das Hover Ad oder neu das Story Ad können in den Goldbach-Netzwerken mit Websites wie tagesanzeiger.ch, 20min.ch, prosieben.ch, rtl.de etc. ausgespielt werden. Die Produktions- und Hostingkosten beim Buchen von Rich-Media- und Sonderformaten entfallen zudem neuerdings. (pd/cbe)