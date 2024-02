Der international bekannte Taschenmesserhersteller Victorinox hat erneut Brandpulse mit einem Projekt beauftragt. Die Agentur hatte schon zuvor das globale Branding und ein Re-Branding entwickelt. Beim jüngten Projekt sei es darum gegangen, Bildwelt und verbale Identität im Rahmen einer angepassten Markenstrategie von Grund auf neu zu definieren, schreibt Brandpuls in einer Medienmitteilung.

















Das Detailkonzept für die neue Bildwelt von Victorinox umfasst die Entwicklung von Bildideen und Sujets, die Erstellung von Moodboards sowie die Ausarbeitung der Bildsprache und Anwendungsprinzipien. Dabei wurden verschiedene Kategorien wie Corporate Visuals, Produktfotografie, Lifestyle-Fotografie, Social Media und weitere Unterthemen berücksichtigt. Anschliessend wurde die Bildwelt als Guideline für den intern und extern genutzten digitalen Brand Guide von Victorinox entwickelt und aufbereitet.

Einheitlich, einprägsam und authentisch



Die verbale Identität wurde gesamthaft überarbeitet und an die neue Markenstrategie angepasst. Das Ziel dieses Projekts war die Bildung einer einheitlichen, einprägsamen und authentischen Sprachregelung für die verschiedenen Ziel- und Anspruchsgruppen von Victorinox, welche die neue Positionierung widerspiegelt.



Im Detailkonzept wurden die bestehenden verbalen Richtlinien mit der neuen Markenstrategie abgestimmt und Anwendungsprinzipien abgeleitet. Dabei wurde die Inhaltsstruktur der bestehenden Verbal Identity Guideline überarbeitet und ein Tone of Voice für Victorinox als Marke und als Unternehmen definiert, in welchem die neue Positionierung als Experte vermittelt wird.

Einsatz von Emojis und Emoticons



Darüber hinaus wurden Richtlinien für die Ansprache in verschiedenen Sprachen entwickelt, wobei genderinklusive Sprache berücksichtigt wurde. Ausserdem wurden weitere Prinzipien wie beispielsweise der Einsatz von Emojis und Emoticons sowie der Umgang mit Humor festgelegt. Die Verbal Identity wurde als Guideline für das interne Brand Design Guideline Tool von Victorinox entwickelt und didaktisch aufbereitet.



Mit der neuen Bildsprache und der neuen verbalen Identität stärkt Victorinox ihre Markenwahrnehmung und repräsentiert die innovative Denkweise der Marke im Einklang mit der neuen Markenstrategie und Markenpositionierung. (pd/nil)