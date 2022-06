Schweiz Tourismus: Neue Chefin Business Development ernannt

Nach dem Austritt von Letizia Elia übernimmt Viviane Grobet, bisher Leiterin des Stabs von Schweiz Tourismus (ST), neu die Abteilung Business Development & Partnerschaften bei ST. Die Tourismus- und Marketing-Expertin wird so auch Mitglied der Geschäftsleitung von ST, wie es in der Mitteilung heisst.

Viviane Grobet stand bisher der Stabstelle von ST vor und war in dieser Rolle auch oberste Verantwortliche für die Marktforschung und die Unternehmenskommunikation der nationalen Tourismusmarketing-Organisation. Ab 1. August 2022 übernimmt Grobet den Bereich Business Development & Partnerschaften und wird Mitglied der Geschäftsleitung.

Die Touristikerin mit breitgefächerter Managementerfahrung und Master- sowie Nachdiplom-Abschlüssen in Marketing, Führung und Transformation der Universität St. Gallen (HSG) wird in ihrer neuen Funktion weitere Potenziale für die Partner von ST erschliessen. Zudem wird sie dank ihrer breiten Expertise Initiativen vorantreiben, welche Touristinnen und Touristen dazu inspirieren, noch tiefer in die Vielfalt des Ferien- und Reiselands Schweiz einzutauchen.

Viviane Grobet arbeitet seit 2015 bei ST, davor war sie als Marketing & Membership Manager bei der British-Swiss Chamber of Commerce in Zürich tätig.

«Mit Viviane Grobet haben wir nicht nur eine Touristikerin, sondern auch eine kluge, weitsichtige Strategin an Bord. Ich freue mich, unseren wichtigen Bereich Business Development & Partnerschaften in ihre qualifizierten Hände zu geben», wird Martin Nydegger, Direktor ST, zitiert.

Grobet verantwortet in dieser Position die gewichtigen Abteilungen Partnerschaften, Produktentwicklung, Events & Market Services, Touring-Tourismus, Gesundheitstourismus sowie Initiativen rund um die Themen Nachhaltigkeit und Innovation. Sie wird in Zürich ein Team von 30 Personen führen. (pd/wid)