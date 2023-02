Annabelle: Neue Chefin für das Commercial Content Studio

Ab 1. April 2023 wird Laura Catrina die Leitung des Commercial Content Studio von Annabelle übernehmen, wie es in einer Mitteilung heisst. Die 39-Jährige hat ihre journalistische Laufbahn beim Ringier-Verlag begonnen. Die Absolventin der Ringier Journalistenschule gestaltete über zehn Jahre als Redaktorin und Stylistin die Mode-und Lifestyle-Titel des Verlags mit. Sie hat für die Zeitschriften Style und Bolero sowohl News, Features, Trendreports, Interviews oder Porträts geschrieben als auch Mode-und Produkte-Shootings konzipiert, gestylt und umgesetzt.

2019 übernahm Catrina die Ressortleitung bei Style und Bolero. In ihrer Position als Fashion Director zeichnete sie für sämtliche Inhalte der Moderessorts verantwortlich und hat mit hochstehenden Modestrecken und Features die modische Kompetenz der beiden Magazine gestärkt.

2021 hat Laura Catrina in die Unternehmenskommunikation gewechselt und war als Redaktorin bei verschiedenen Firmen im Marketing-und PR-Bereich tätig. Daneben hat sie als freischaffende Texterin und Stylistin gearbeitet, unter anderem auch für Annabelle. Durch ihre langjährige redaktionelle Erfahrung habe Laura Catrina ein tiefes Verständnis für die Medienlandschaft und die Bedürfnisse von Werbekunden, heisst es weiter. Zudem verfüge sie über ein grosses Netzwerk in der Mode-, Beauty-und Lifestyle-Branche sowie der Kreativindustrie. Dank ihren breit abgestützten Erfahrungen bringe sie die Fähigkeiten mit, um als Schnittstelle zwischen Kunden und Redaktion den kommerziellen Ausbau des Commerical Content Studio voranzutreiben.

«Ich bin überzeugt, dass die Nachfrage nach massgeschneidertem Content weiter steigen wird. Ich freue mich sehr, das Commercial Content Studio zu leiten und auszubauen, und die Marke Annabelle damit noch vielfältiger erlebbar zu machen», wird Laura Catrina in der Mitteilung zitiert

Die gebürtige Bündnerin ist in Arosa und Chur aufgewachsen. Sie hat an der Universität Zürich Publizistik studiert und danach einen Bachelor of Arts in Style & Design an der Hochschule der Künste erworben. Laura Catrina lebt in Zürich. (pd/wid)