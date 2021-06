Warp: Neue Full-Service-Agentur gegründet

Über die Verbindung von Aktivitäten im realen Raum mit den digitalen Möglichkeiten aktiviert Warp die Zielgruppe von Unternehmen und Marken in den beiden wichtigsten Kanälen: real & virtuell, on- & offline, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.







Warp verspricht seinen Kunden über innovative und ganzheitlich integrierte Marketingkonzepte und -aktivitäten in der Kombination von live und digitalem Marketing, die Bearbeitung der Zielgruppe ihrer Kunden entlang der Consumer Journey zu verlängern und an den richtigen Touchpoints zielgerichtet und aufeinander abgestimmt zu aktivieren. Und getreu dem Namen der Agentur auch einmal vermeintlich Unmögliches doch möglich zu machen.

Die Leistungen reichen von der Entwicklung von Strategien und Konzepten über Social Media & Content Marketing, Webdesign und Programmierung sowie Performance Marketing, die gepaart mit impactstarkem Live-Marketing, POS-Merchandising und Promotionen ihren Kunden eine geballte Ladung Schub in Richtung Erreichung ihrer Ziele bietet.

Auch wenn Warp am liebsten das Potential von ganzheitlich integrierten Aktivitäten für ihre Kunden ausschöpft, können Kunden natürlich auch nur ausgewählte Leistungen im live oder digitalen Marketing aus dem umfassenden Serviceportfolio der Agentur beziehen.

Warp hat seine Offices an der Seestrasse 93 im schönen Thalwil/Zürich bezogen. Erste Arbeiten für Kunden werden in Kürze zu sehen sein.

Experten spannen zusammen







Dominik Nyffenegger ist Mehrheitseigner und CEO von USP Partner AG, eine der führenden Full-Service-Marketingagenturen der Schweiz für Live-Marketing, POS-Merchandising, Messen, Kongresse, Events und People. Die 2000 gegründete Agentur betreut langjährige Kunden mit bekannten Brands mit einem Schwerpunkt auf FMCG, Automobil, Beauty, Fashion sowie Luxusgüterbrands.

Dominik Nyffenegger verfügt über einen Masterabschluss in Wirtschaft mit Vertiefungsrichtung Marketing und ist nach diversen leitenden Funktionen im Brand Management und Trade Marketing für FMCG-Brands sowie im Eventmanagement im 2014 ins Agenturbusiness eingestiegen. Seit 2014 führt er USP als CEO, deren Mehrheit der Anteile er im 2017 übernommen hat.







Niklas Strohmeier ist Gründer und CEO von [kju: digital solutions, eine Full-Service-Digitalagentur in Österreich für innovatives digitales Marketing mit Sitz in Wien für digitale Strategie & Konzeption, Social Media Marketing, Content Creation, Web Design & Programmierung sowie Performance Marketing. Als Gründer und Inhaber kann er auf über 20 Jahre Erfahrung mit langjährigen Kunden, vorrangig aus den Bereichen FMCG, Finance sowie Kunst/Kultur, zurückgreifen.

«Wir wurden von unseren USP-Kunden immer wieder darauf angesprochen, ob wir in Ergänzung zu unseren Live-Marketing-Aktivitäten nicht auch digitale Marketinglösungen anbieten können, die wir bis anhin primär konzeptionell für unsere Massnahmen angedacht hatten, aber jeweils mit externen Partnern umgesetzt haben – was nicht das volle Potential in Konzepten ausschöpfte und unnötige Schnittstellen mit sich brachte», lässt sich Dominik Nyffenegger, Co-Gründer und Managing Partner von Warp, zitieren.

Er führt weiter aus: «Wir generieren mit Live-Marketing-Aktivitäten im realen Raum bei grösseren Umsetzungen 6-stellige, teilweise sogar 7-stellige Kontaktzahlen für Marken. Wenn wir diese Kontakte nun auch in digitale Kanäle überführen und dort für unsere Kunden weiterbearbeiten können, steigern wir den bereits hohen Kontaktwert nochmals um ein Vielfaches. Mit warp können wir genau das neu aus einer Hand bieten.»

In bereits gemeinsam realisierten Projekten für verschiedene gemeinsame Kunden in der Schweiz haben die beiden Gründer realisiert, das über von Beginn weg und ganzheitlich konzipierte Aktivitäten im live & digital Marketing – von der Leitidee bis zur Realisierung – ein riesiges Potential in der Bearbeitung der beiden wichtigsten Marketingkanäle besteht und für ihre Kunden einen enormen Mehrwert bietet.

Daraus entsprang die Idee von Warp: Mit Warp möchten Niklas Strohmeier und Dominik Nyffenegger mit ihren Kunden gemeinsam abheben, den Zugang zu diesem Potential aus einer Hand anbieten und ihre über 20-jährige Expertise und Erfahrung im jeweiligen Fachbereich gewinnbringend in der Kombination für ihre Kunden einbringen. (pd/lol)