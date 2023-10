Webrepublic: Neue KI-basierte Tools entwickelt

Immer stärker isolierte Werbeumfelder der Marketingplattformen (Walled Gardens), die steigende Bedeutung von First-Party-Daten und eine zunehmend stärker geschützte Privatsphäre: Diese Themen dominieren den aktuellen Diskurs rund um datengetriebenes Marketing. Sie tragen auch dazu bei, dass es für Unternehmen immer schwieriger wird, ihre Marketingmassnahmen korrekt zu messen und zu interpretieren.

Um diese Herausforderung zu meistern, setzt Webrepublic laut einer Mitteilung auf die neuesten Entwicklungen im Bereich Machine Learning: Die inhouse kreierten AI-Powered Analytics Tools würden eine automatisierte, plattformübergreifende, unabhängige und skalierbare Datenauswertung ermöglichen. «Unsere selbstlernenden Modelle erlauben es, mit statistisch relevanten Erkenntnissen den Erfolg von Kampagnen zu steigern – auch wenn herkömmliche Messmethoden an ihre Grenzen stossen», wird Dorian Kind, Director Data & Technologies bei Webrepublic, zitiert.

Die richtige Interpretation der qualitativ hochwertigen Daten bleibt bei den Marketingspezialistinnen und Marketingspezialisten der Zürcher Agentur, wie es weiter heisst. «Unser Motto lautet: von AI analysiert, von Menschen interpretiert. Statt künstliche Intelligenz als Konkurrenz wahrzunehmen, sehen wir sie als Werkzeug, das uns hilft, das Beste für unsere Kunden zu erreichen», so Tobias Zehnder, Partner und Mitgründer von Webrepublic.

Die Tools von Webrepublic nutzen laut Mitteilung «State-of-the-Art-AI-Technologien» in verschiedenen Bereichen der Kampagnenauswertung und -optimierung: Impact-Analyse von Geschäftsentscheidungen oder anderen externen Einflüssen auf die Kampagnenleistung; optimale Budgetverteilung über alle Kanäle hinweg, um den bestmöglichen Return on Investment zu erreichen; detaillierte User-Profile, basierend auf der Analyse von First-Party-Datenquellen, um eine personalisierte Ansprache über den gesamten Sales Funnel zu erreichen; Einblicke in Leistung und Effektivität von Kampagnen unter Berücksichtigung von Geodaten. (pd/cbe)