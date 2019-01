Matchcom: Neue Leser für die «Schweizer Illustrierte»

Matchcom entwickelte im Auftrag von Ringier Axel Springer Schweiz eine Promotionsbeilage der «Schweizer Illustrierten» in der «SonntagsZeitung». Mit einem winterlichen Sujet wurde das attraktive Angebot ganz im Look & Feel des People-Magazins beworben, wie es in einer Mitteilung heisst.

Die «Schweizer Illustrierte» inspirierte die «SonntagsZeitungs»-Leser mit einer Geschenkidee zu Weihnachten: Ein Halbjahres-Abo der SI zu Vorzugskonditionen. Eine persönliche Geschenkkarte konnte mit den besten Wünschen verschenkt werden.

Verantwortlich bei Ringier Axel Springer AG: Ninu Amirfallah; verantwortlich bei Match Communications: Christian Staub (Projektleitung), Eveline Hagenbuch (Beratung/Text). (pd/cbe)