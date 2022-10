SMG: Neue Partner für die Werbevermarktung an Bord

Über die SMG Swiss Marketplace Group kann auf dem gesamten Marktplatzportfolio mit Marken wie ImmoScout24, Homegate, AutoScout24, MotoScout24, Car For You, anibis.ch, Ricardo und tutti.ch zielgerichtet Werbung geschaltet werden. Zusätzlich steht neu das komplette Inventar aller SMG-Marktplätze auch Goldbach Audience und Ringier Advertising für ihre Netzwerkvermarktung zur Verfügung, wie es in einer Mitteilung heisst. Somit können Werbekunden den besten Weg für die Erreichung ihrer Werbeziele wählen. Goldbach und Ringier Advertising Kund:innen profitieren daher nicht nur von starken Marken in den Bereichen Immobilien, Fahrzeuge, Finanzdienstleistungen und General Marketplaces, sondern aufgrund der First Party Data der SMG auch von einer gezielten Kampagnenausspielung durch präzises Targeting sowie einer grossen Reichweite und Datenqualität.

«Durch die Kooperation mit den starken Partnern verfügen wir über ein vorzügliches Angebot für digitale Netzwerkwerbung auf Online-Marktplätzen. Zusätzlich bieten wir genau auf die Empfänger zugeschnittene Werbung zum richtigen Zeitpunkt an», wird Philipp Benker, Group Director SMG Advertising, in der Mitteilung zitiert.

«Unseren Kundinnen und Kunden werden wir durch diese Partnerschaft ein noch attraktiveres Angebot präsentieren können. Vor allem freut es mich, dass wir mit unserem Partner SMG einen weiteren wichtigen Schritt machen, um auch in Aussicht auf Cookieless Future zielgruppenorientierte Kampagnen anbieten zu können», sagt Stefan Wagner, Managing Director der Goldbach Audience, dazu.

Thomas Passen, Managing Director bei Ringier Advertising: «Es freut mich ausserordentlich, dass wir mit SMG und der Goldbach Audience Synergien nutzen können. Wir sind der festen Überzeugung, dass unsere Marktplätze weiter wachsen werden. Unsere Kundinnen und Kunden finden hier die optimalen Bedingungen vor, um mit reichweitenstarken Kampagnen ihr Zielpublikum zu erreichen.» (pd/wid)