Webrepublic: Neue Sponsoringabteilung lanciert

Live-Events sind pure Energie: Das Tor, der Sieg, die Leidenschaft – die feiernden Fans. Rawr by Webrepublic vereine laut eigenen Angaben digitale Expertise mit Technologie und Innovation und übersetze Emotionen in Mehrwert für Brands, Veranstalter und Vereine, wie es in einer Mitteilung heisst. Mit der daten- und innovationsgetriebenen DNA der Digitalmarketing-Agentur Webrepublic und fundierten Kenntnissen in den Bereichen Sport und Unterhaltung bringe Rawr das Sponsoring ins digitale Zeitalter – und seine Kundinnen und Kunden näher zu den Fans. Ausserdem stehe das Team in engem Austausch mit Broadcastern und Marketingplattformen.

Einnahmemodelle, Vermarktung und Konsum von Live-Events hätten sich in den vergangenen zehn Jahren grundlegend verändert und standardisierte Sponsoringpakete seien längst «keine Selbstläufer» mehr. Das Sponsoring sei heute ein komplexes Feld der «fortlaufenden Innovation» und könne weit über einen Live-Event hinaus genutzt werden. Digitalisierung und Internationalisierung eröffnen Vereinen, Vermarktern und Sponsoren neue Möglichkeiten und setzen gleichzeitig eine Neuorientierung und die Entwicklung nutzerzentrierter Ansätze voraus.





Rawr vereine gemäss Mitteilung «sämtliche Aspekte» für erfolgreiches Sponsoring und Rechtemanagement im digitalen Zeitalter – durch die Kombination von Strategieberatung, kreativen Konzepten, Performance-Driven Marketing und Data Intelligence treibe die neue Einheit von Webrepublic das Geschäftswachstum ihrer Kundschaft voran. Sie bringe Sponsoringpartner, Veranstalter und Sportvereine näher an die Fans heran und lasse diese die Emotionen von Live-Momenten so erleben, als wären sie vor Ort – jederzeit, überall.

Robert Dorlin, zuvor als Global Head of Digital bei EF Education First tätig, führt Rawr als Managing Director. Alex Riggers, zuvor Strategieberater bei Webrepublic, ergänzt das Führungsduo als Head of Growth & Innovation. Das Team besteht aus 20 Mitarbeitenden aus den Bereichen Strategie, Sportmarketing, Digitalmarketing und Technologie und steuert aus dem Headquarter in Zürich sowie aus München, London und Kapstadt nationale und globale Kunden.

Fussball-WM und Locarno Film Festival

«Jeder hat einen besonderen ‹Ich war dabei›-Moment: Wenn das musikalische Idol die Bühne betritt oder ein Tor in letzter Minute alles verändert. Wir bei Rawr fangen genau diese einzigartigen Emotionen und Gefühle ein und machen sie für alle erlebbar», lässt sich Dorlin in der Mitteilung zitieren. Riggers: «Mit unserem Know-how helfen wir Organisatoren, Athletinnen und Athleten sowie Sponsoren durch digitale Innovationen weiter zu wachsen. Das konnten wir in den letzten Jahren schon mehrfach bei den grössten Events auf internationaler Bühne unter Beweis stellen.»

Rawr unterstützt bereits mehrere nationale und globale Kunden bei der strategischen Erweiterung von digitalen Sponsoringformaten, wie es weiter heisst. Dazu gehört seit 2018 die strategische Planung und Umsetzung der digitalen Massnahmen rund um vergangene und künftige Fifa-Turniere wie dem Fifa World Cup oder den Fifa-eSports-Turnieren. Rawr zeichne sich auch verantwortlich für das Ticketing sowie die globale Planung und Umsetzung sämtlicher Kampagnen der zehn grössten Sponsoren der Fussball-WM. Im Unterhaltungsbereich habe die neue Einheit der Digitalmarketing-Agentur das Locarno Film Festival mit einer Kommunikationsstrategie für die Ausgabe zum 75-jährigen Bestehens des prestigeträchtigen Events überzeugen können. Erste Kampagnen würden im Sommer 2022.

«Seit der Gründung von Webrepublic 2009 gelingt es uns, jedes Jahr weiter zu wachsen und relevante Bereiche zu erschliessen. Immer mit einem klaren Fokus auf Qualität und Innovation», lässt sich Webrepublic-CEO Tom Hanan in der Mitteilung zitieren. Er ergänzt: «Rawr ist der nächste Schritt für uns – mit einem sektorspezifischen Schwerpunkt in einem Bereich, der heute mehr denn je massgeschneiderte, digitale und kreative Lösungen erfordert. Mit unserem langjährigen Know-how in diesem Bereich bringen wir das Sponsoring in Sport und Entertainment auf das nächste Level.» (pd/tim)