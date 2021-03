Läderach: Neuer Chief Marketing & E-Commerce Officer

Läderach Chocolatier Suisse hat sich nach dem ersten weltweiten Corona-Shutdown im vergangenen Jahr neu aufgestellt, um wieder auf den bisherigen Wachstumskurs zurückzugelangen, wie es in einer Mitteilung vom Montag heisst.

Neben dem Ausbau des internationalen Filialnetzes mit neuen Chocolaterien in London, Wien, New York, Washington und Dubai, dem Flagship Store «House of Läderach» in Bilten (GL) sowie der Übernahme der Mietverträge von 34 Godiva-Standorten in den USA, hat Läderach Chocolatier Suisse gezielt in die Stärkung der Marke sowie der digitalen Vertriebskanäle investiert.

«Wir wollen für unsere Kunden sowohl vor Ort als auch digital ein besonderes Kundenerlebnis mit unseren frischen, hochqualitativen Schokoladeprodukten bieten und damit die Wachstumschancen der Zukunft im Premiumsegment nutzen. Mit Patrick Farinato konnten wir eine Persönlichkeit für unser Team gewinnen, die internationale Erfahrung aus unterschiedlichen Branchen einbringt und uns helfen wird, die eingeschlagene Wachstumsstrategie nicht nur umzusetzen, sondern sie zu beschleunigen», lässt sich Johannes Läderach, CEO Läderach Chocolatier Suisse, zitieren.

Patrick Farinato verfügt über langjährige, internationale Erfahrung in den Bereichen Markenführung, Marketing, Kommunikation und Digitalisierung. Zuletzt war er bei dem global tätigen Investmenthaus Vontobel verantwortlich als weltweiter Leiter Marketing & Analytics und Mitglied des heutigen Global Executive Board. (pd/lol)