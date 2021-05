CH Media

Neuer Leiter Events Entertainment

Robin Brühlmann wird per 1. Juli 2021 Leiter Events des Bereichs Entertainment. In dieser Funktion berichtet er an Roger Elsener, Geschäftsführer Entertainment und Mitglied der Unternehmensleitung von CH Media.

Zum Eventportfolio gehören unter anderem das Argovia Fäscht, der Auffahrtslauf St. Gallen oder das Seenachtsfest Arbon. (Bild: zVg.)