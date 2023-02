Die Digital Ad Trust Switzerland (DAT) Initiative zur Verbesserung der Transparenz in der Onlinewerbung, insbesondere in den Bereichen Viewability, Ad Fraud, Brand Safety und User Experience, bietet nach dem Angebot einer Zertifizierung für Publisher nun neu ein «Ambassador-Programm» für Agenturen und Werbeauftraggeber an.

Über 80 Prozent aller Schweizer Publisher sind bereits Digital Ad Trust zertifiziert, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Initiative könne aber nur dann erfolgreich sein, wenn auch Agenturen und Werbeauftraggeber bei ihren Werbebuchungen berücksichtigen, ob eine Website Digital Ad Trust zertifiziert sei oder nicht. Um nun verstärkt auch die Agenturen und Werbetriebenden für diese Thematik zu sensibilisieren, startet Digital Ad Trust das Ambassador-Programm, wie es heisst.

Agenturen, die am DAT-Ambassador-Programm teilnehmen:

empfehlen ihren Kunden den Einsatz eines von Digital Ad Trust zugelassenen 3rd Party Tools für Ad Fraud, Brand Safety und Visibility-Messung.

ermutigen ihre Kunden – wo immer möglich – nur Digital Ad Trust zertifiziertes Inventar zu buchen.

klären ihre Kunden über potenzielle Risiken und geeignete Schutzmassnahmen auf.

geben ihren Kunden einen transparenten Überblick (Reporting) über gebuchtes Inventar bei Netzwerk- und/oder programmatischen Buchungen (Sitelist).

schulen ihre am Display-Mediaeinkauf beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährlich mit dem Digital-Ad-Trust-Online-Training. Dieses dauert circa 30 Minuten und am Ende wird allen Teilnehmenden – bei erfolgreich bestandenem Test – das «Digital Ad Trust PRO»-Zertifikat ausgestellt.



Werbeauftraggeber, die am DAT-Ambassador-Programm teilnehmen:

buchen wenn immer möglich nur Digital Ad Trust zertifiziertes Inventar.

hinterfragen Nicht-Digital Ad Trust zertifizierte Publisher und ermutigen diese, sich ebenfalls zertifizieren zu lassen.

bringen öffentlich ihre Unterstützung für Digital Ad Trust zum Ausdruck.

schulen ihre am Display-Mediaeinkauf beteiligten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter jährliche mit dem Digital-Ad-Trust-Online-Training. Alle Teilnehmenden erhalten – bei erfolgreich bestanden Test – wie die Agenturmitarbeitenden das «Digital Ad Trust PRO» Zertifikat.



Weder für Agenturen noch für Werbetreibende fallen bei diesem neuen Programm Kosten an. Alle Unterstützer dürfen ab sofort das neue «Digital Ad Trust Ambassador-Programm»-Label tragen, wie es weiter heisst.

Als erste Agenturen sind Omnicom Media Group, Webrepublic und Konnex von Anfang an beim neuen DAT-Ambassador-Programm mit dabei.

Der Präsident von DAT, Roland Ehrler, meint dazu: «Ich freue mich, dass mit der Weiterentwicklung von Digital Ad Trust nun auch die Agenturen und Werbeauftraggeber die Initiative aktiv unterstützen können. Unser neues Online-Training soll zudem mithelfen, den Wissenstand der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu erhöhen.»

Agenturen und Werbeauftraggeber können sich ab sofort für das Ambassador-Programm auf der Digital Ad Trust Website unter digitaladtrust.ch/ambassador-programm anmelden. (pd/cbe)