Wemf: Neues Mitglied der Geschäftsleitung

Am 1. April 2021 hat Marc Sele die Gesamtverantwortung für den neu geschaffenen Geschäftsbereich «Data & Tools» übernommen, wie die Wemf in einer Mitteilung schreibt. Ausserdem wurde er Mitglied der erweiterten Geschäftsleitung. Der an der Universität Zürich promovierte Medienforscher startete 2015 als Product Manager Statistics im Unternehmen. Seit 2019 war er Deputy Director of Audits and Statistics.

In dieser Funktion sei er wesentlich am Aufbau der WEMF MedienDB beteiligt gewesen. Die Businessunit «Data & Tools» fokussiere auf den Betrieb und die Weiterentwicklung der WEMF-Statistiken, -Datenbanken und -Tools. Daneben kümmere sie sich um Entwicklungsprojekte im Bereich Technical New Business.

Marc Sele lässt sich wie folgt zitieren: «Die Digitalisierung und damit verbundene New Business-Projekte bleiben auch für die WEMF zentral. Es reizt mich, diese massgeblich mitzuprägen und dabei entscheidende Marktbedürfnisse zu erfüllen.» (pd/lol)