Publiziert am 04.03.2025

Unter der Leitung von Jurypräsident Marco Taborelli hat die Fachjury folgende neun Kandidaten für die Shortlist nominiert:

Für die Vergabe von Gold, Silber und Bronze wurde die kreative Leitidee, die crossmediale Ausspielung sowie der Gesamterfolg der Kampagne bewertet. Die Gewinnerteams werden an der Award Night von Best of Swiss Web am Donnerstag, 3. April 2025 in The Hall in Dübendorf ausgezeichnet.

Der Goldbach Crossmedia Award fördert seit über zwei Jahrzehnten die crossmediale Kommunikation in der Schweizer Medien- und Werbebranche und wird dieses Jahr zum 21. Mal verliehen.