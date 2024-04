Seit einer Woche ist an den Bahnhöfen in Zürich, Lausanne und Bellinzona eine SBB-Uhr mit grünem Sekundenzeiger zu sehen (persoenlich.com berichtete). Darauffolgend startet nun die crossmediale Kampagne «Ein Tick besser. Ein Tick grüner.», schreibt Contexta in einer Mitteilung. Idee und Umsetzung für Zeiger und Kampagne seien in enger Zusammenarbeit mit der SBB entstanden.

Unter dem Motto «ein Tick grüner» will die SBB ihr Nachhaltigkeitsengagement aufzeigen. Die SBB will bis 2030 die Treibhausgasemissionen im Vergleich zu 2018 halbieren. Mehr als 200 Nachhaltigkeitsprojekte stellen sicher, dass die Bahn das klimafreundlichste Verkehrsmittel bleibt: Innovative Technologien in Zügen, der Ausbau von Photovoltaikanlagen oder die Umstellung auf ressourcenschonende Baumaschinen tragen zur Verbesserung der CO 2 -Bilanz bei.





Damit sich Pendlerinnen und Pendler sowie Freizeitreisende auch tatsächlich für das klimafreundlichste Verkehrsmittel entscheiden, braucht es attraktive Angebote. Unter dem Motto «ein Tick besser» macht es deshalb die SBB den Menschen einfach einzusteigen – beispielsweise mit dem neuen Halbtax Plus, mit über 2000 nachhaltigen Ferien- und Ausflugsangeboten oder mit einem hohen Kontingent an Sparbilletten mit bis zu 50 Prozent Rabatt.

Die nationale Kampagne «Ein Tick besser. Ein Tick grüner.» trägt beide Botschaften crossmedial in die Schweiz hinaus und garantiert damit, dass die Schweiz nicht nur weiss, dass die Bahn das klimafreundlichste Verkehrsmittel bleibt, sondern dieses auch nutzt. Die Kampagne ist am 18. April gestartet.

Verantwortlich bei SBB: Matthias Bütler (Leiter Marketing und Marktentwicklung und Mitglied der Geschäftsleitung Markt Personenverkehr SBB.), Sandro Borrelli (Leiter Vermarktung), Sinja Müller (Projektleitung), Stephanie Rudin und Nora Grunder (Kampagnenmanagerinnen); Verantwortliche Agentur: Contexta; Filmproduktion: TUNA Productions; Regie: Cadmo Quintero; Kamera: Antonio Paladino; Musik: Spacetrain;Ton: Gregor Rosenberger (dubdub); Media: Havas. (pd/wid)