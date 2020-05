Falstaff Schweiz: Nicole Steffen verstärkt das Team

Falstaff Schweiz verstärkt ihr Team. Seit dem 4. Mai 2020 leitet die bald 30-jährige Nicole Steffen den Schweizer Gourmetverlag mit österreichischem Background gemeinsam mit Elisabeth Kamper. Steffen verfügt über eine Ausbildung im Kommunikations- und Marketingbereich mit Vertiefungen in den Bereichen Content-Marketing, Social Media sowie Eventmanagement, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Marketing- und Kommunikationsspezialistin war zuletzt bei der Pro Senectute Schweiz im Marketing tätig. Zuvor verantwortete sie zwei Jahre lang die Kommunikation und das Marketing bei Weinkeller Riegger.

«Wir sind überzeugt, mit Nicole Steffen die perfekte Kandidatin gefunden zu haben. Ihr breiter Erfahrungshintergrund, ihre stark unternehmerisch geprägte Persönlichkeit und ihre hohe Sozialkompetenz machen Nicole Steffen zur idealen Besetzung», wird Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam in der Mitteilung zitiert. «Es ist uns ein grosses Anliegen, in dieser schwierigen Zeit mit einer engagierten Persönlichkeit vor Ort präsent zu sein und die Branche bestmöglich zu unterstützen.»

Das Falstaff-Magazin wurde 1980 in Österreich gegründet, es erscheint mit je einer eigenen Ausgabe in Österreich, Deutschland und seit 2014 auch in der Schweiz (persoenlich.com berichtete). Die inhaltliche Verantwortung für die Schweizer Ausgabe tragen seit Anfang 2018 Dominik Vombach und Benjamin Herzog. Seit Anfang des Jahres erscheint das Falstaff-Magazin auch als E-Paper. Falstaff ist mit einer Auflage von 142'000 Exemplaren laut eigenen Angaben das grösste Magazin für kulinarischen Lifestyle im deutschsprachigen Raum. (pd/cbe)