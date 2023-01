Neo Advertising: Niklas Ellenrieder stösst von GroupM zum Team

Im Anschluss an sein BWL-Studium hat sich Niklas Ellenrieder als Account Executive bei der Kinetic Worldwide Germany, «dem Medium OOH verschrieben und ist ihm bis heute treu geblieben», wie es in einer Mitteilung heisst. Nach sechs Jahren in Deutschland wechselte er innerhalb der Agenturgruppe der GroupM nach Zürich, wo er gemeinsam mit seinem Team die letzten sieben Jahre die Unit innerhalb der Agentur und das Medium in der Schweiz «massgebend» mitprägen konnte.

«Schön, einen solchen fachkundigen, talentierten und klugen Kopf im Team begrüssen zu dürfen. Nach zwei intensiven und erfolgreichen Jahren der Entwicklung, insbesondere im Bereich der datenbasierten und programmatischen Planung und Nutzung von OOH, wird Niklas in seiner neuen Funktion unsere weiteren, für die Zukunft äusserst wichtigen Schritte mitgestalten und uns mit seiner Expertise und seinem Marktgespür unterstützen, den Ausbau und den Erfolg noch weiter voranzutreiben», lässt sich CDO Florian Walz in der Mitteilung zitieren. (pd/tim)