Bosch Home: Noah Bachofen kocht bei Stress

Für die neue Content-Serie Special Guest von Bosch Home kochen Musikstar Stress und Spitzenkoch Noah Bachofen bei Stress zu Hause mexikanisch. Neben Boss Moves, scharfen Geschützen und lustigen Anekdoten, biete die Trilogie auch herzerwärmenden Comfort Food zum Nachkochen, heisst es in der Mitteilung. Die Rezeptvideos werden ab dem 11. März 2024 gestaffelt auf dem YouTube-Kanal BoschHomeSuisse veröffentlicht







Als Markenbotschafter von Bosch Home ist Stress nicht nur seit 2021 Stimme der lokalen Schweizer #LikeABosch-Kampagnen, sondern stand auch schon mehrfach für die Hausgerätemarke vor der Kamera. Ebenso Spitzenkoch und Influencer Noah Bachofen, mit dem Bosch Home schon zahlreiche Rezeptvideos und 2023 die erfolgreiche Co-Creation-Content-Serie Gemüseroulette umgesetzt hat. Für Special Guest, das neueste Content-Projekt des Hausgeräteherstellers, stehen die beiden nun erstmals zusammen am Herd – in Stress' privater Bosch Küche.















Beim gemeinsamen Kochen eines mexikanischen Menüs aus Birria Short Rib Tacos, Elotes auch Streetcorn genannt und einem Tres Leches Cake treten die beiden den Beweis an, dass auch Freundschaft durch den Magen gehen kann und Kreativität - ob in der Küche oder der Musik - vom Austausch mit anderen profitiert. Mit herzerwärmendem Comfort Food, lustigen Anekdoten und coolen Boss Moves für die Küche, will das Format mit Stress und Noah Bachofen nicht nur erstklassige Unterhaltung bieten, sondern auch neue Inspiration für die eigene Küche, heisst es weiter.

«Wir sind stolz, mit Stress und Noah Bachofen zwei Protagonisten der Schweizer Medienwelt zusammengebracht zu haben, die nicht nur unseren #LikeABosch-Spirit mit ihrer Persönlichkeit verkörpern, sondern sich beim Dreh von Special Guest auch als echtes Dream Team entpuppt haben», wird Regine Schoeller, Brand Communication Managerin Central Europe von Bosch Home zitiert.











Die Rezeptvideos der Serie Special Guest werden ab dem 11. März 2024 gestaffelt auf dem YouTube-Kanal von Bosch Home veröffentlicht und mit verschiedenen Social Media Aktivitäten von Bosch Home, Stress und Noah Bachofen begleitet. (pd/wid)