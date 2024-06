Flin: Ochsner Shoes ins Online-Schaufenster gerückt

Die kreative Arbeit hinter den Werbemitteln kommt von der Kommunikationsagentur DDCOM aus Zürich. Sie adaptiert die POS-Werbemittel in passende Formate für Display- und Social Media Ads. (pd/wid)

Jeden Monat stehen online und in den Filialen von Ochsner Shoes neue Schuhe und Marken im Fokus. Mit einem Always-On-Approach macht die Digital-Marketing-Agentur Flin diese Angebote auch im «digitalen Schaufenster» bekannt, schreibt sie in einer Mitteilung. «Ziel der Kampagnen ist es, dass wir die POS-Massnahmen über Programmatic- und Social Media Ads für die breite Masse sichtbar machen», wird Flurina Klarer, die bei Flin für Programmatic Advertising verantwortlich ist, in der Mitteilung zitiert. So wolle man erreichen, dass potenzielle Kundinnen und Kunden bei ihrem nächsten Schuhkauf stets Ochsner Shoes als bevorzugten Händler wählen.