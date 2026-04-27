27.04.2026

House of Influence

Ortsnamen-Kampagne der Migros auf Social Media

Die Influencer-Marketing-Agentur hat die laufende Regionalitätskampagne von Migros für TikTok und Instagram adaptiert.
House of Influence: Ortsnamen-Kampagne der Migros auf Social Media
Publiziert am 27.04.2026

Sechs Creators aus drei Sprachregionen produzierten Videos rund um Schweizer Ortsnamen mit Produktbezug nach dem Vorbild der Migros-Kampagene (persoenlich.com berichtete). Bisher wurden damit 4,7 Millionen Videoaufrufe erzielt, schreibt die Agentur House of Influence in einer Medienmitteilung.

Die ursprüngliche Kampagne, die Migros bereits im Herbst mit humorvollen Ortsnamen verknüpfte, wurde damit erstmals in den Influencer-Kontext überführt. Creators wie @mikecasacomedy (Tessin), @louismana (Romandie) und @norabinki (Deutschschweiz) besuchten Ortschaften mit namensgebenden Doppeldeutigkeiten und erstellten darauf basierende Kurzvideos.

«Der kreative Zugang über Influencer:innen war zentral, denn sie haben die Kampagnenidee in ihre eigene Sprache übersetzt», lässt sich Elvira Diez, Projektleiterin bei House of Influence, zitieren. (pd/nil)


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