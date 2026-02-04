Xaver-Award: Paola Biason ist neu in der Jury

Publiziert am 04.02.2026

Paola Biason nimmt neu Einsitz in der Jury des Xaver-Award, der laut Mitteilung «wichtigsten Auszeichnung der Schweizer Live-Communication-Branche». Sie war bis Juni 2025 Redaktionsleiterin des SRF-Magazins «Gesichter & Geschichten» und verliess den Sender nach rund 20 Jahren auf eigenen Wunsch, nachdem die Einstellung der Sendung bekannt geworden war (persoenlich.com berichtete).

Neben Biason werden auch Franz Reichholf, Managing Director der Bucherer AG, sowie Michel de Maddalena, Creative Director der Eventagentur Evenjo, neu Teil der Jury sein.

Der Xaver-Award wird vom Branchenverband Swiss LiveCom Association Expo Event vergeben. Für die Ausgabe 2026 können Live-Kommunikationsprojekte aus dem Jahr 2025 eingereicht werden. Die Einreichfrist läuft bis Ende April 2026, die Jurytage mit Live-Pitches finden im Mai im Hallenstadion Zürich statt. Die Preisverleihung ist für September 2026 in Bern geplant. (pd/cbe)