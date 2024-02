Logo-Ähnlichkeit

Paraplegiker-Stiftung sistiert Verfahren gegen Post

Beide Parteien führen Gespräche, um eine einvernehmliche Lösung zu finden, berichtet die NZZ am Sonntag. Die Post will aber am neuen Logo festhalten.

Zum Verwechslen ähnlich: das neue Post-Logo und das der Paraplegiger-Stiftung.