RED hat sich für das Management seiner Abo-Angebote Gamepass für die Dienstleistungen von Cleeng entschieden. Das niederländische Unternehmen Cleeng deckt die verschiedenen Facetten des Abo-Managements ab, wie es in einer Mitteilung heisst. Dank der modularen Dienstleistungsangebote werde eine massgeschneiderte Lösung für RED.Sport entwickelt: Von der Erstellung der verschiedenen Abo-Produkte, Retention Analytics und Management, CRM, Payment-Lösungen bis hin zur Kundenbetreuung.



Cleeng unterstützt RED durch die Bereitstellung eines zentralen Kontrollpunkts für alle Elemente der Abonnementverwaltung. Die Subscriber Retention Management-Suite von Cleeng bietet alles, vom Angebotsmanagement über die Rechnungsstellung bis hin zu Analysen und Kundensupport. Und all dies kann von einer einzigen Quelle aus verwaltet werden, die einen vollständigen 360-Grad-Blick auf den Kundenstamm und das Abonnenten-Verhalten bietet.



Aufbauend auf einem breiten Angebot an Basis-Abonnements ermöglicht die Cleeng-Produktsuite, das flexibel in real-time Angebote sowie Sonderkonditionen erstellt und angeboten werden können.



Schliesslich punktet Cleeng mit einem 1:1-Support. «Die Cleeng-Vertreter sind absolute Profis und wissen genau, was ihr Produkt leisten kann und wie man es auf die Bedürfnisse von RED zuschneidet. Durch die persönliche Betreuung erhalten wir eine fachkundige Unterstützung zur RED-Plattform, um ein nahtloses Erlebnis für die Abonnenten zu gewährleisten», lässt sich Alain D. Birchler, Subscription Project Manager bei RED, in der Mitteilung zitieren.



Gilles Domartini, CEO und Gründer von Cleeng, ergänzt: «Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Ringier Sports. Wir werden die innovative RED-Plattform unterstützen, indem wir unseren einzigartigen Fokus auf Medien und Unterhaltung einbringen und die Komplexität von OTT-Sportvideos durch die Kombination unserer operativen und analytischen Produktpalette reduzieren.»

«Das Gamepass Abo-Modell ist ein zentraler Faktor beim Projekt RED, und wir legen einen grossen Wert auf die User-Experience, die mit dem Login- und Subscription-Bereich auf der Plattform beginnt. Darum sind wir bei RED sehr glücklich, für das komplexe Thema Unser-Management und Subscription auf die Unterstützung von Cleeng zählen zu dürfen», sagt schliesslich Alexander Grimm, CEO von Ringier Sports. (pd/mj)