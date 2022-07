Oppo: Partnerschaft mit der Uefa eingegangen

Oppo ist die erste aus China stammende Marke, die eine Kooperation mit der Uefa Champions League, dem bedeutendsten europäischen Fussball-Klubwettbewerb, eingeht. In enger Zusammenarbeit mit der Uefa wird Oppo in den Spielzeiten 2022-23 und 2023-24 «inspirierende Momente auf und neben dem Spielfeld ins Blickfeld rücken und die Fans dabei unterstützen, diese Momente zu sehen, zu hören und sie zu teilen». So heisst es in einer Mitteilung vom Montag.

Die Champions League ist bekannt als Wettbewerb der «Besten der Besten» – diese Positionierung stimme mit Oppos eigenem Markenversprechen «Inspiration Ahead» überein, das die «Entschlossenheit der Marke im Streben nach Grösse» ausdrücke. Die Zusammenarbeit mit der UEFA umfasst nebst der Champions League weitere Wettbwerbe: den Super Cup sowie die Endrunden der Futsal Champions League und der Youth League.

«Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit der Uefa, um Fussballfans während der Uefa-Wettbewerbe zu inspirieren», lässt sich William Liu, Präsident Global Marketing bei Oppo, in der Mitteilung zitieren: «Wir bei Oppo glauben an die Kraft der Innovation, mit deren Hilfe wir die Herausforderungen des Lebens meistern können. Dieses Zusammenwirken mit dem Streben der Uefa, auch angesichts von Widrigkeiten zu kämpfen, macht unsere Zusammenarbeit zu einer perfekten Partnerschaft.»

Guy-Laurent Epstein, Uefa Marketing Director, ergänzt: «Wir freuen uns, Oppo in unserer Sponsorenfamilie im grössten Klubwettbewerb der Welt, der Champions League, willkommen zu heissen. Oppo ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der Mobiltechnologie und wir freuen uns darauf, gemeinsam unsere Bemühungen voranzutreiben, Fussballfans auf der ganzen Welt miteinander zu verbinden und zu inspirieren.

Als Uefa-Partner erhalte das Technolgieunternehmen ein hohes Mass an öffentlicher Aufmerksamkeit. Das Unternehmen werde auf den Grossbildschirmen innerhalb der Stadien ebenso Präsenz zeigen wie im Rahmen der Bandenwerbung, auf der Website sowie auf den Social-Media-Kanälen der Champions League. Darüber hinaus werde Oppo den Fussballfans während der gesamten Champions-League-Saison die «einzigartige Möglichkeit bieten, direkt am Spielfeldrand zu stehen und entscheidende Momente mit Oppo-Smartphones einzufangen». Die während der Spiele aufgenommenen Fotos und Videos werden auf der Website der Champions League und der Oppo-Champions League-Landingpage veröffentlicht.

Ausserdem präsentiere das Technologieunternehmen im Rahmen der Partnerschaft branchenführende Geräte wie die Findund Reno-Smartphone-Serien, die mit der modernen Bildgebungs-NPU MariSilicon X ausgestattet seien. Hinzu kommen neue und zukünftige Oppo-Produkte aus dem Wearables Bereich, darunter Kopfhörer und Smartwatches.

Mit der Uefa-Partnerschaft ergänze Oppo die bisherigen Sportpartnerschaften: Das chinesische Technologieunternehmen ist bereits im vierten Jahr Partner von Wimbledon und Roland-Garros und globaler Partner des International Cricket Council (ICC). (pd/tim)