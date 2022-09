Ringier: Partnerschaft mit LiveScore Group eingegangen

LiveScore Group und Ringier gaben am 7. September gemäss einer Mitteilung eine «richtungsweisende strategische Partnerschaft» bekannt. Im Rahmen dieser Partnerschaft investiert das Schweizer Medien- und Technologie-Unternehmen einen substanziellen Betrag in das «rasch wachsende» Sports-Media- und Gaming-Geschäft der LiveScore Group.

Durch diese Transaktion werde die Expansion des «disruptiven» Unternehmens, zu dem die Marken LiveScore, LiveScore Bet und Virgin Bet gehören, vorangetrieben. Die LiveScore Group sei ein «schnell wachsendes Unternehmen, das in hart umkämpften Märkten erhebliche Marktanteile hinzugewonnen» habe. Dies sei durch die «diversifizierte Kundenakquisition mit massgeschneiderten Gaming-Integrationen in den LiveScore-Marken» erreicht.

Die kürzlich gegründete Ringier Sports Media Group ist die jüngste Firmengründung des Medienunternehmens, wie es weiter heisst. Die Ringier Sports Media Group verfüge bereits nach kurzer Zeit über ein «dynamisches Portfolio innovativer Geschäftsbereiche, das die Art und Weise verändern wird, wie das Publikum weltweit Sport erleben und am Sportgeschehen teilnehmen wird». Die strategische Investition in die LiveScore Group werde insbesondere das Wachstum in den Schlüsselregionen Zentral- und Osteuropas beschleunigen, wo Ringier laut eigenen Angaben bereits heute über «starke Sportmedien» verfüge.

Stilian Shishkov wird Ringier im Verwaltungsrat der LiveScore Group vertreten, wie es in der Mitteilung heisst. Shishkov ist Senior Partner der Ringier Sports Media Group und zudem Gründer und CEO der Sportal Media Group in Bulgarien, die Ringier gehört.

Neu mit 500 Millionen Pfund bewertet

Das Investment von Ringier erfolge, nachdem die LiveScore Group in den drei Jahren seit ihrer Gründung eine «konstante, herausragende Performance» erbracht habe. Gegründet wurde die LiveScore Group 2019 vom ehemaligen Gamesys-Chef und -Mitgründer Noel Hayden. Geführt wird sie von Sam Sadi, der seit vielen Jahren in der Branche tätig ist.

«Der heutige Tag ist bedeutend für die LiveScore Group. Nach der strategischen Investition von Ringier in Höhe von 50 Millionen Pfund, wird unser Geschäft, das neu mit 500 Millionen Pfund bewertet wird, einen bedeutenden Schritt nach vorne machen. Ringier ist mit seiner Sports Media Group die perfekte Partnerin für uns, um unsere Expansion in mittel- und osteuropäische Länder zu beschleunigen, da sie hier bereits über grosse Expertise sowie wichtige Assets und ein entsprechendes Netzwerk verfügt», lässt sich Sam Sadi, CEO der LiveScore Group, in der Mitteilung zitieren.

Noel Hayden, Verwaltungsratspräsident der LiveScore Group, ergänzt: «Ich freue mich sehr darüber, dass heute zwei der innovativsten Sport- und Medienunternehmen eine neue geschäftliche Beziehung eingehen, die den Markt verändern wird. Das ist ein grosser, bahnbrechender Moment für die LiveScore Group, der es uns erlauben wird, gemeinsam mit Ringier die strategischen Möglichkeiten zu maximieren und den Sportfans auf der ganzen Welt bessere Erlebnisse und damit einen Wertzuwachs zu bieten.»

«Von der Bereitstellung von Echtzeit-Sport-Ergebnissen und frei empfangbaren Live-Streams für Millionen von Nutzerinnen und Nutzern weltweit bis hin zu dem Angebot der innovativsten und vertrauenswürdigsten Sportwetten-Möglichkeiten hat die LiveScore Group bewiesen, dass sie bereits ein echter Branchenführer ist und damit eine fantastische Geschäftspartnerin für Ringier», wird Ringier-CEO Marc Walder zitiert. Er fügt an: «Gemeinsam wollen wir die Freude am Sport durch innovative Produkte und fesselnde Erlebnisse unter der operativen Leitung der Ringier Sports Media Group verbessern und steigern. Mit Unterstützung der LiveScore Group werden wir besser verstehen, wie die Menschen über Sport denken und was er ihnen bedeutet. Unsere Vision ist es, die Leidenschaft der Fans für den Sport zu entfachen.»

Ringier Sport Group soll weiter wachsen

Robin Lingg, Verwaltungsratspräsident der Ringier Sports Media Group, sagt gemäss Mitteilung: «Sports Media ist der Ort, an dem sich Sportinteressierte, Athletinnen und Athleten sowie Werbetreibende treffen. In den ersten drei Monaten seit ihrer Gründung hat die Ringier Sports Media Group mit viel Einsatz an der Umsetzung ihres Gründungsversprechens gearbeitet, die führenden digitalen Sports Media Marken unter ihrem Dach zu vereinen.» Lingg ergänzt: «Die Beteiligung an der LiveScore Group ist ein weiterer entscheidender Schritt, um zukünftig innovative Produkte auf der Basis gemeinsamer Technologien zu entwickeln und vom Know-how Austausch zu profitieren. Dass sich ein führendes Unternehmen wie die LiveScore Group bereit erklärt hat, eng mit uns in einer strategischen Partnerschaft zusammenzuarbeiten, ist eine echte Bestätigung der Ringier Sports Media Vision.»

Die Ringier Sports Media Group umfasst die Sports-Media-Marken der Sportal Media Group sowie der Digital Ventures OOD in Bulgarien, von Gazeta Sporturilor in Rumänien, von Sportal.rs in Serbien sowie von Pulse in Afrika. Das Portfolio der Gruppe werde sich in den kommenden Monaten gemäss Mitteilung «noch einmal erheblich erweitern, einerseits durch Fusionen und Übernahmen und andererseits durch die Lancierung neuer Produkte».

Die LiveScore Group wurde in Finanzfragen durch Moelis & Company und rechtlich durch CMS beraten. Ringier AG wurde rechtlich durch DLA Piper und in Finanzfragen durch KPMG beraten. (pd/tim)