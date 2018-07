Migros

In der Konzernzentrale fallen 290 Stellen weg

Vom Stellenabbau betroffen sind die Abteilungen IT, Personal, Kommunikation, Marketing und Finanzen.

Die Migros setzt den Rotstift an: In den nächsten drei Jahren kommt es zu einem grösseren Stellenabbau in den Abteilungen IT, Personal, Kommunikation, Marketing und Finanzen.