Infront Sports & Media: Partnerschaft mit Rennrodelverband verlängert

Die Vereinbarung umfasst Hauptsponsoring-Pakete bei allen Weltcups und -Weltmeisterschaften des Internationalen Rennrodelverbands (FIL) sowie umfangreiche Werberechte rund um alle Eiskanäle, wie es in einer Mitteilung heisst. Die Anzahl der abgedeckten Pakete habe sich erhöht, nachdem Infront zuvor BMW als Sponsor gewinnen konnte. Die beiden Partner haben ausserdem gemeinsam ein neues Logo und Markendesign für den FIL-Rennrodel-Weltcup 2022 entwickelt.

«Unsere Partnerschaft mit der FIL ist weiterhin ein wichtiger Pfeiler in der Wintersportstrategie von Infront. Wir freuen uns, unser Engagement in einer so faszinierenden Sportart fortsetzen zu können, und ich möchte mich bei Präsident Einars Fogelis, Vizepräsident Thomas Schwab und der gesamten Organisation für die Schaffung einer so professionellen Beziehung bedanken», lässt sich Stefan Krauss, Vizepräsident Wintersport bei Infront, in der Mitteilung zitieren.

Einars Fogelis, Präsident des Internationalen Rennrodelverbands fügt laut Mitteilung an: «Die langfristige Partnerschaft mit Infront hat der FIL und dem Rennrodelsport seit mehr als 20 Jahren immer wieder gute Dienste geleistet. Unsere gemeinsame Arbeit an der Entwicklung eines neuen Erscheinungsbildes für den FIL-Weltcup ist ein Beispiel dafür. Infront ist ein Teil unseres Sports und ich freue mich auf die enge Zusammenarbeit in den nächsten vier Saisons.»

Für die Saison 2022/23 sind insgesamt neun Weltcup-Veranstaltungen sowie die Weltmeisterschaften in sieben Ländern geplant. (pd/tim)