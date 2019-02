Livesystems: Pascal Weder wird Verkaufschef von Nau

Pascal Weder, der bisherige Senior Account Manager Media Agencies Digital von Admeira, amtet ab März 2019 neu als Head of Sales bei Nau. «Ich freue mich auf die Verschmelzung von Digital out of home und online und darauf, die Marke Nau weiter zu entwickeln und zu stärken»», wird Pascal Weder in der Mitteilung zitiert. Für diese Aufgabe bringt Weder langjährige Erfahrungen bei namhaften Publishern wie Admeira, Cash und Goldbach mit. Zudem hat er vor ein paar Monaten einen EMBA in Brand&Marketing Management absolviert.

Weder verstärkt als neuer Head of Sales beim Newsportal «Nau» das Team um Dragan Dojcinovic, Chief Commercial Officer CCO bei Livesystems. «Pascal wird uns massgeblich dabei unterstützen, Nau im Werbemarkt weiter voranzutreiben», so Dojcinovic laut Mitteilung. Seine über 30-köpfige Sales-Equipe betreut Werbekunden und Agenturen mit Angeboten über die ganze Produktpalette der digitalen Aussenwerbung und der Online-Produkte. Sie sind unter dem Dach der Livesystems Holding versammelt und umfassen das Newsportal Nau, Passengertv, Gasstationtv sowie Cityscreen. (pd/wid)