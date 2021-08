Ron Orp: Personalzuwachs bei Agentur und Crowdify

Lydia Toth ist Anfang Jahr zu Ron Orp gestossen und hat als Projektleiterin Crowdify übernommen, wie es in einer Mitteilung heisst. Crowdify ist Ron Orps eigene Crowdfundingplattform (ehemals 100-days.net). Seit der Gründung 2012 wurden rund 1300 Projekte nach dem «alles-oder-nichts-Prinzip» erfolgreich durch Kleinspenden finanziert.

Lydia Toth war zuvor als Geschäftsleiterin der Operation Libero tätig und weiss deshalb bestens, was es bedeutet «grosse Ideen durch kleine Spenden zu finanzieren». Lydia Toth ist studierte Wirtschaftswissenschaftlerin mit Fokus in Politischer Ökonomie und bringt durch verschiedene Tätigkeiten in NGO’s und Vereinen einen breiten Erfahrungsschatz in Projektleitung, Fundraising und Crowdfunding, Community Management und digitaler Kommunikation mit.

Francesca Maurer verstärkt seit April das Content-Creation-Team der Ron Orp Agentur. Als Creative Director bei Yxterix hat sie viel Erfahrung in der Content Produktion, im Marketing und im Projektmanagement gesammelt. Davor war sie unteranderem in der Kommunikation im Verlagswesen tätig. Zudem hat sie einen Bachelor in Germanistik, eine Weiterbildung in Kulturmanagement sowie vielseitige Erfahrungen im Schreiben und Lektorieren. (pd/lol)