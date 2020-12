Radio 1: Pino Gallo neu im Verkaufsteam

Seit dem 1. Dezember ist Pino Gallo neu beim Sales-Team vom «Radio für Erwachsene» von Roger Schawinski. Für den 42-Jährigen ist es ein Comeback, wie es in einer Mitteilung heisst. Gallo war bereits während der Gründungsphase von 2008 bis 2013 bei Radio 1. Seither ist er Geschäftsführer von Ticket com. Diese Funktion wird er beibehalten. «Mit Pino holen wir einen Vollprofi an Bord», lässt sich Roger Schawinski zitieren. «Er kennt nicht nur Radio 1 bestens, sondern ist auch im Markt hervorragend vernetzt.»

Geboren und aufgewachsen ist Gallo in Thun. Seit 15 Jahren lebt er in der Region Zürich. Er ist verheiratet und hat drei Kinder. Gallo ersetzt Claudio Heldner, der Radio 1 nach acht Jahren verlässt, um sich bei der Stadtpolizei Zürich zum Polizeibeamten ausbilden zu lassen.

Mitte Januar stösst ausserdem Andreas Güntensperger neu zum Radio-1-Team. Er wird neuer Leiter Audio-/ICT-Technik und ersetzt Andy Nyffenegger, der als Teamleiter ICT Support zum Kulturstandort von SRF nach Basel wechselt. Auch für Güntensperger ist es ein Comeback. Er war bereits von 2011 bis 2016 bei Radio 1 an der Hottingerstrasse in Zürich tätig. (pd/cbe)