Gamned: Programmatic-Kampagne für DOOH lanciert

Gamned hat die erste programmatische Kampagne für den Kunden Visilab auf über 100 Screens, welche zum Netzwerk von Neo Advertising gehören, lanciert, wie es in einer Mitteilung heisst.

Das programmatische Angebot im DOOH-Bereich beschränke sich zunächst auf Nischen-Inventare wie Tankstellen, Shops, Apotheken, Sportvereine und auf kleinere Screens. Im Jahr 2020 planen jedoch die drei nationalen Anbieter, ihr Inventar in programmatischer Form anzubieten. Somit werde sich der Markt auch für neue Kunden öffnen und den Marken die Möglichkeit bieten, Netzwerke zu nutzen, welche die Gesamtheit der zur Verfügung stehenden Digital-Screens bieten. Kreativagenturen werden sich besonders darüber freuen, denn Programmatic-DOOH biete die Gelegenheit, Botschaften zu kontextualisieren, zu personalisieren und eine Interaktion mit dem Mobile-User anzubieten.

«Der Prozess ist ähnlich wie bei einer Display- oder Videokampagne: Zunächst müssen sich das Medium oder Mediennetzwerk mit dem Trading Desk über die Wahl der Screens und den Preis einigen. Anschliessend erstellt Neo Advertising einen spezifischen Deal in seiner SSP, in diesem Fall BroadSign. Displayce, unsere DSP, stellt eine Verbindung mit dieser SSP her, um die Kampagne einzustellen: Datum, Zeit, Videos, Budget, Frequenz, etc. Sobald das Setup abgeschlossen ist, kann die Werbebotschaft – ein vertikales 10-Sekunden-Video – von Neo Advertising überprüft werden. Sobald der Banner genehmigt ist, kann die Kampagne starten», lässt sich Pierre Berendes, Managing Director von Gamned Switzerland, in der Mitteilung zitieren.

«Der programmatische Einkauf von DOOH-Formaten ist endlich Realität geworden. Unser digitales Inventar stand zwar seit ein paar Monaten auf unserer SSP Reach Plattform zur Verfügung aber wir haben etwas Zeit benötigt, um den Markt damit vertraut zu machen. Deswegen freut es uns um so mehr eine erste grosse Kampagne mit Visilab lanciert zu haben, ausserdem laufen momentan auch weitere kleineren Kampagnen. Programmatic ist eine ausserordentliche Möglichkeit für die DOOH Medien, neue digital affine Kunden anzuziehen und den bestehenden Kunden neue Tools für ihre Mediaplanung anzubieten. Das wird eine unserer grossen Herausforderungen im Jahr 2020 sein», kommentiert Florian Maas, COO von Neo Advertising.

«Wir setzen sehr auf DOOH, als Bindeglied zwischen den Supports, um unsere Onmichannel-Strategie durchzusetzen. Als unser Partner Gamned uns die erste programmatische Kampagne auf den Neo Advertising Netzwerk angeboten hat, haben wir deswegen sofort die Gelegenheit genutzt. Wir sind sehr begeistert, denn für Visilab handelt es sich um eine wesentliche Massnahme, um die Customer Journey zu optimieren und unseren Kunden mit integrierten, auf Engagement fokussierten, Kommunikationskonzepten anzusprechen», so Jean-Baptiste Gerberon, Team Leader Marketing Online / Omnichannel bei Visilab. (pd/lol)