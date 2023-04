Raiffeisen hat gemeinsam mit der Audio-Branding-Agentur Department of Noise ihre Sound-Identität grundlegend überarbeitet, wie es in einer Mitteilung heisst.

«In einem ersten Schritt haben wir unter Einbezug sämtlicher Bereiche der Bank Klarheit über die Bedürfnisse und strategischen Anforderungen an unsere Sound Identity geschaffen», so Jürg Moosmann, Projektleiter Marketing Services & Branding bei Raiffeisen, laut der Mitteilung. «Innerhalb dieser Leitplanken hat uns Department of Noise anschliessend sehr unterschiedlich ausgestaltete Musikentwürfe präsentiert, welche wir wiederum im grossen Gremium nach gemeinsamen Nennern ihre Wirkung betreffend durchleuchten konnten.»

Gemäss Mitteilung war neben der Haltung des Projektteams auch das von Department of Noise entwickelte, empirisch angelegte Befragungs-Tool ausschlaggebend. Damit wurde sowohl bei Mitarbeitenden als auch bei Kundinnen und Kunden der Bank die Wirkung der Sounds ermittelt.

Gesamtheitliches Markenerlebnis

Die erarbeiteten Sound Assets, in Form von Audio Logo, On-hold Music und Sound-Kits für physische und digitale Events, sind ab sofort im Einsatz und sollen für ein gesamtheitliches Raiffeisen-Markenerlebnis sorgen, wie es weiter heisst.

Markus Meier, Marketing Services & Branding bei Raiffeisen, sagt in der Mitteilung: «Spannend dabei war, wie sich der als ‹richtig› wahrgenommene Sound wie Wasser seinen ganz eigenen Weg durch die verschiedenen Bewertungsinstanzen gesucht hat und sich so zum unbestrittenen Raiffeisen-Sound formen konnte.»

Verantwortlich bei Raiffeisen: Jürg Moosmann, Markus Meier und Evin Kocaman (Marketing Services & Branding), Bruno Dietsche (Senior Art Director Digital), Raphael Baer (Gruppenkommunikation/Livekommunikation), Sandra Bürkle (Leiterin Marketing), André Stöckli (Leiter Sponsoring & Events), Anita Lleshaj (Marketing Raiffeisenbank Zürich), Elodie Schwab (Digital Live Communication), Mario Dietsche (Mitglieder-Marketing), Patrick Menétrey (Berater Marketing Lausanne), Gianluca Cantarelli (Leiter Marketing und Kommunikation Tessin), Daniel Terenzi (Berater Marketing Bellinzona); verantwortlich bei Metadesign: Uta Zidorn (Creative Director); verantwortlich bei Department of Noise: Florian Goetze und PhiLipp Schweidler (Strategy, Creative Direction & Production), Meng Tian (Research), Yves Gerber (Creative Producer), Michael Stuber (Add Strategy). (pd/yk)