Unicef: Samuel Wille leitet neu Partnerships & Philanthropy

Mit der Übernahme der Bereichsleitung nimmt Samuel Wille auch Einsitz in die Geschäftsleitung, schreibt das Komitee für Unicef Schweiz und Liechtenstein in einer Medienmitteilung. Wille tritt seine Funktionen per 1. Januar 2024 an.

«Ideale Besetzung für Schlüsselposition»

«Mit seiner langjährigen Expertise und fundierten Branchenkenntnis sowie seiner ausgewiesenen Führungskompetenz ist Samuel Wille die ideale Besetzung für diese Schlüsselposition», wird Bettina Junker, Geschäftsleiterin von Unicef Schweiz und Liechtenstein, in der Mitteilung zitiert. «Strategische Partnerschaften und Philanthropie legen massiv an Bedeutung zu – für die nachhaltige Umsetzung der Kinderrechte ist der Schulterschluss mit dem Privatsektor entscheidend. Gerade institutionelle Partner bringen nicht nur finanzielle Mittel in die Partnerschaft ein, sondern auch Expertise, Reichweite und Vernetzung».

Der 45-jährige Winterthurer bringt 20 Jahre Erfahrung in der Akquise und Betreuung strategischer Partnerschaften mit und arbeitete zuletzt als Co-Leiter für Sustainable Switzerland, der Nachhaltigkeitsinitiative des Unternehmens NZZ.

Studium an HSG

Zuvor führten ihn Stationen seiner Laufbahn zu Schweiz Tourismus, wo er als Leiter Strategische Partnerschaften tätig war, und als Head of Corporate Relations zum WWF Schweiz. Samuel Wille hat Wirtschaft an der HSG mit Vertiefung Marketing studiert, zudem verfügt er über ein Executive MBA des IMD in Lausanne. Er ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen.

Samuel Wille wird auf Asa Sjöberg Langner folgen. Sie übergibt per Ende Jahr die Bereichsleitung für Partnerschaften und Philanthropie an Wille. Sjöberg Langner wird weiterhin für Unicef Schweiz und Liechtenstein als Senior Advisor tätig sein. (pd/nil)