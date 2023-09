Kuble: Sanitas hat einen Auftritt im Metaverse

Die Digital-, Metaverse- und Web3-Agentur Kuble für die Krankenversicherung Sanitas einen Experience Space im Metaverse konzipiert und gestaltet. Sanitas ist laut einer Mitteilung die erste Krankenversicherung der Schweiz mit einem eigenen Metaverse-Auftritt.

In dieser virtuellen Umgebung würden Besucherinnen und Besucher Sanitas «in einer bisher nie dagewesenen und interaktiven Dimension» erleben. Der Experience Space präsentiere Themen wie Krankenversicherung, Gesundheit und Gesundheitsförderung in einer spielerischen, interaktiven und zugänglichen Form.

Alva, die langjährige digitale Gesundheitsassistentin von Sanitas, heisst interessierte Personen im Metaverse willkommen und bietet ihnen Orientierung. Der Raum umfasst einen Medienbereich, wo die aktuelle Ausgabe des Sanitas Health Forecasts inklusive Schweizer Schmerzlandschaft als 3-D-Buch dargestellt. Ausserdem können die Besucherinnen und Besucher den aktuellen Sanitas Health Forecast Podcast anhören, sich über die digitalen Angebote von Sanitas informieren und Digitalisierung live erleben – etwa durch einen animierten Baum, der symbolisiert, wie viel Papier durch die digitale Kommunikation im Sanitas Portal wöchentlich eingespart wird.

Im Ernährungsbereich gibt es ein Game, das auf der übergrossen Schweizer Lebensmittelpyramide basiert. Im Obergeschoss zeigen Avatare Fitnessübungen vor, die ganz einfach nachgemacht werden können. Entspannung pur kann im Aussenbereich erlebt werden. Umgeben von Wasserfällen lässt sich der stressige Alltag leicht hinter sich bringen – entschleunigen und durchatmen ist angesagt, heisst es dazu.

«Für den Bau dieses Metaverses legten wir besonderen Wert darauf, ein konsistentes Markenerlebnis für Sanitas zu schaffen, das sowohl futuristisch anmutet, aber auch in Einklang mit der Natur steht», wird Christian Aichhorn, Managing Partner von Kuble, zitiert.

Das Design wurde auf der Plattform spatial.io in einem avantgardistischen und zukunftsorientierten Stil erstellt, jedoch darauf bedacht, das Branding von Sanitas angepasst auf den neuen Kanal und die neuen Interaktionsmöglichkeiten beizubehalten. Der Space ist via VR-Brillen, Desktops oder mobile Apps zugänglich. Er dient derzeit als Plattform für Benutzerinnen und Benutzer, um Erfahrungen in der virtuellen Realität zu sammeln und sich mit der zugrundeliegenden Technologie vertraut zu machen. In Zukunft könnten hier auch Events oder Beratungssitzungen stattfinden.

«Wir sind stolz darauf, gemeinsam mit Sanitas an diesem spannenden Projekt gearbeitet zu haben. Die Zusammenarbeit hat eindrücklich gezeigt, dass Sanitas die Werte ‹einfach›, ‹innovativ› und ‹partnerschaftlich› nicht nur predigt, sondern tagtäglich lebt. Dies hat sich sehr positiv auf die Projektarbeit und das finale Ergebnis ausgewirkt», ergänzt Aichhorn.

«Kuble war die perfekte Agentur für unser Metaverse Pilotprojekt. Mit ihrem Fachwissen und ihren kreativen Ideen hat sie uns bei den ersten Gehversuchen im Metaverse massgeblich unterstützt. Wir bedanken uns herzlich für die partnerschaftliche Zusammenarbeit», so Adrian Meier, Projektmanager Digital Services, Sanitas Krankenversicherung. (pd/cbe)