Beobachter-Edition: Sarah Berndt übernimmt die Verlagsleitung

Nach mehr als zehn Jahren übergibt Urs Gysling die Leitung der Beobachter- und LandLiebe-Edition in neue Hände. Seine Nachfolgerin Sarah Berndt ist seit August 2018 als Textproduzentin, stellvertretende Leiterin Produktion und stellvertretende Blattmacherin beim Beobachter tätig. Sie ist Autorin mehrerer Beobachter-Titelgeschichten und wurde als Mitverfasserin von «Verbotene Kinder» für den Zürcher Journalistenpreis 2019 nominiert. Davor war sie in unterschiedlichen Funktionen für die TX Group tätig, unter anderem im konvergenten Newsroom des Tages-Anzeiger als multimediale Produzentin. Die 42-jährige Berndt hält einen Master in Transdisziplinarität in den Künsten von der Zürcher Hochschule der Künste sowie einen Abschluss in Wissenschaftstheorie, Physik und Mathematik der Universität Bern.

«Ich freue mich sehr darauf, die rund 40-jährige Erfolgsgeschichte der Beobachter-Edition und seit 2016 auch der LandLiebe-Edition weiterzuschreiben», wird Sarah Berndt in einer Mitteilung zitiert. «Mein Fokus gilt der Weiterentwicklung eines attraktiven Buchprogramms. Darüber hinaus will ich gemeinsam mit dem Team neue Formate entwerfen und damit eine noch breitere Leserschaft ansprechen sowie neue Zielgruppen erschliessen.»

Urs Gysling, langjähriger Leiter Edition und Mitglied der Beobachter-Geschäftsleitung, übernimmt in der Geschäftsleitung der im September 2021 von Ringier Axel Springer Schweiz akquirierten KMU-Plattform Gryps die Verantwortung für den Content. In dieser Funktion berichtet der 58-Jährige direkt an Alexander Theobald, CEO von Ringier Axel Springer Schweiz und Verwaltungsratspräsident von Gryps.

«Urs Gysling hat für die Edition über zehn Jahre Ausserordentliches geleistet und viele spannende und nutzbringende Beobachter-Ratgeber herausgegeben», so Roland Wahrenberger, Chief Marketing Officer von Ringier Axel Springer Schweiz. «Auf seine Initiative wurde 2016 die LandLiebe-Edition lanciert, die mit ihren wunderschön gestalteten und auf Genuss und Kulinarik ausgerichteten Büchern vom Start weg eine treue Leserschaft fand.» (pd/cbe)