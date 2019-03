Standortmarketing: Schaffhausen will doch keine Imagekampagne

Migros-Genossenschafts-Bund

«Gute Markenstrategie braucht gute Kreation»

Kampagnenchef Pascal Schaub verlässt die Migros. Im Interview sagt er, was zur Trennung geführt hat.

Nach drei Jahren als Kampagnenchef verlässt Pascal Schaub die Migros. Im Interview sagt er, was am Schluss zur Trennung führte, welche Rolle der Abgang von Roman Reichelt dabei spielte und mit welchen Worten er sich am Dienstag von seinem Team verabschiedete.

von Michèle Widmer