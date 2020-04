Als Erweiterung zur Adconsole – einem interaktiven Portal und Buchungstool für Onlinewerbung – lanciert Audienzz den schweizweit ersten programmatischen Native Ad Manager. Über diesen können Werbetreibende ab sofort eigenständig Native-Ad-Kampagnen buchen und innerhalb des Business-Click-Netzwerks von Audienzz auf 150 Webseiten und Apps in der gesamten Schweiz im Pay-per-Click-Modell an die gewünschte Zielgruppe ausliefern sowie in Echtzeit überwachen und optimieren.

«Performance jederzeit einsehen»

Wie die NZZ in einer Mitteilung schreibt, erlaubt das neue Tool, Performance-Kampagnen erstmals selbstständig zu erfassen und diese innert weniger Minuten live zu schalten. Der Nutzer registriert sich dafür auf businessclick.ch und erstellt seine Kampagne mit verschiedenen Sujets. Dank eines direkten Zugangs zum Realtime-Dashboard der Adconsole könne er deren Performance jederzeit einsehen, schreibt die NZZ. Das macht es möglich, Kampagnen laufend an die gewünschten KPIs anzupassen – das können neben der Klickrate auch die generierten Leads oder Conversions sein. Den zu zahlenden Click-Preis wählt der Werbetreibende selbst und steuert damit die Auslieferung der Kampagne. So bleiben die Kampagnen, die über den Native Ad Manager laufen, gut kalkulierbar und kosteneffizient. «Das dürfte insbesondere KMU von dieser Werbeform überzeugen», heisst es in der Mitteilung weiter.

Werbemittel passen sich dynamisch an

Ausgeliefert werden die Native-Kampagnen innerhalb des Business-Click-Netzwerks von Audienzz. Die Werbemittel passen sich dynamisch an das Umfeld der Webseite an, auf welcher sie ausgespielt werden. Dabei stehen dem Nutzer für die verschiedenen Positionen unterschiedliche Targeting- Möglichkeiten zur Verfügung – etwa eine zielgerichtete Ausspielung nach geographischen oder sprachlichen Kriterien. Neben der Adconsole mit integriertem Native Ad Manager stellt Audienzz Werbetreibenden ein umfassendes Service-Angebot mit integrierter Support-Funktion zur Verfügung.

Das Business-Click-Netzwerk von Audienzz wurde 2014 lanciert und wächst seither stetig. Zum Netzwerk gehören aktuell Partner-Webseiten wie nzz.ch, bellevue.nzz.ch, cdt.ch, finanzen.ch, laliberte.ch, lenouvelliste.ch oder watson.ch, die sämtliche Themenbereiche – von News, über Finanzen und Lifestyle bis hin zu Freizeit – abdecken. (pd/eh)